Suspenso projeto de construção de novo Palácio da Justiça

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspenderam o projeto de construção de um novo prédio da Corte no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O projeto foi divulgado em dezembro do ano passado, quando TJ foi alvo de muitas críticas, pois teria feito um contrato sem licitação no valor que supera os R$ 3 milhões para elaborar o documento. O TJ-MS não informou qual o custo previsto para o empreendimento denominado de “novo complexo administrativo e judicial” aos cofres públicos. A proposta é construir a nova sede do Palácio da Justiça em uma área de 60 mil metros quadrados, em um terreno doado pelo Governo do Estado.

O Tribunal de Justiça de MS defende a necessidade da obra devido ao aumento no número de servidores. Novos estudos de melhorias técnicas, ambientais, entre outras questões devem ser feitas a partir de agora. Quando a obra foi anunciada, ambientalistas e outros representantes da sociedade civil questionaram o possível impacto ambiental que o projeto traria ao Parque dos Poderes, uma área verde que abriga a maior reserva ambiental da cidade.