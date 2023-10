Suzano abre 60 vagas para cursos de qualificação em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, está com 60 vagas abertas para cursos profissionalizantes em Ribas do Rio Pardo (MS), onde constrói sua nova fábrica. Ao todo, são três cursos profissionalizantes, com 20 vagas cada um, oferecidos em parceria com a administração municipal, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas e podem ser feitas no Centro de Referência em Assistência Social (Cras Central) da cidade.

“A promoção de cursos de formação profissional faz parte do compromisso da companhia de contribuir para o desenvolvimento social e a geração de trabalho e renda na região. A Suzano está capacitando mão de obra para atender diversos serviços que começam a ser mais requisitados com o crescimento de Ribas do Rio Pardo. Movidos pelo nosso direcionador ‘gerar e compartilhar valor’, estamos criando oportunidades para que as pessoas possam sair com certificados válidos para atuar no país todo, fomentando assim a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da região”, destaca Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano.

Em parceira com o Senac, as pessoas interessadas podem optar por fazer os seguintes cursos: limpeza de pele, com início agendado para o dia 17 de outubro, no período matutino, e preparo de marmita gourmet e fitness, que se inicia no dia 23 de outubro, no período da tarde. As aulas serão realizadas no Cras Central, que teve a reforma inaugurada no começo deste mês, por meio de parceria entre Suzano e Prefeitura de Ribas do Rio Pardo.

Continue Lendo...

Já com o apoio do Senai, será realizado o curso de Mecânica Básica de Motocicletas, que conta com 20 vagas e tem início marcado para o dia 9 de outubro. As aulas serão ministradas no período noturno.

Para participar, candidatos(as) devem ter idade mínima de 16 anos e o quinto ano completo (4ª série) do ensino fundamental. As inscrições vão até o preenchimento das vagas e devem ser feitas somente no Cras Central de Ribas do Rio Pardo, que fica na Rua José Coletto Garcia, n. 1430, das 7h às 11 horas e das 13h às 17 horas.