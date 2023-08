Suzano abre 80 vagas em curso de mecânica de máquinas florestais para Ribas do Rio Pardo

A Suzano, abriu nesta semana as inscrições para nova turma do curso de qualificação profissional em Mecânica de Máquinas Florestais, que será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Ribas do Rio Pardo (MS). Com 80 vagas ofertadas, a formação visa anteder à demanda da empresa em suas operações florestais no município onde constrói sua nova fábrica de celulose.

As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas, desde que atendam a alguns pré-requisitos. Para participar do processo seletivo, candidatos(as) precisam ter: 18 anos completos ou mais, ensino fundamental completo e, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B ou acima, sendo desejável categoria C. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro pelo link.

O curso será ministrado em Ribas do Rio Pardo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aulas práticas e teóricas. As pessoas que forem selecionadas receberão os seguintes benefícios: bolsa-auxílio no valor de R$ 1.400,00, alimentação no local e certificado de formação profissional. É importante que as pessoas interessadas residam na região onde o curso será oferecido (Água Clara, Campo Grande ou Ribas do Rio Pardo) ou devem ter disponibilidade para se alojar em Ribas do Rio Pardo.

Continue Lendo...

Caso o interessado ou interessada não tenha acesso à internet para realizar a inscrição, poderá ir pessoalmente até uma das unidades da Evoluir RH, empresa parceira da Suzano no processo seletivo e para esclarecer dúvidas de candidatos(as), em horário comercial, nos seguintes endereços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Ribas do Rio Pardo, a unidade fica localizada na rua Carlos Ancone, número 496, no bairro Vista Alegre. Em Três Lagoas, a unidade fica localizada na rua Paranaíba, número 36, no bairro Centro. Já quem reside em Água Clara, poderá se dirigir até o escritório da Suzano, que fica na avenida Benevenuto Ottoni, número 495, no bairro Jardim São Judas Tadeu, para receber orientações sobre como se inscrever.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone de contato: (67) 9 8465-7734 ou (67) 9 8412-4490.