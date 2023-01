Suzano abre cadastro para pessoas com deficiência em Três Lagoas e região

A Suzano está cadastrando Pessoas com Deficiência (PcDs) em Três Lagoas e região. O Banco de Talentos PCDs é destinado para todas as áreas de atuação (Manutenção Elétrica, Mecânica, Automação, Instrumentação, Soldagem, Caldeiraria, Planejamento, Operação Fabril, Qualidade e Administrativo) e visa mapear profissionais qualificados para oportunidades futuras da Unidade da Suzano em Três Lagoas.

Para se cadastrar no banco de talentos, as pessoas interessadas precisam atender os seguintes pré-requisitos: ter 18 anos ou mais; ter a condição de PCD ou Certificado de Reabilitação, e escolaridade mínima de Ensino Médio completo (Ensino Médio completo; formação técnica completa e até formação Superior). Além disso, é importante residir em Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara e disponibilidade para trabalhar em rodízio de turno ou horário administrativo.

Entre os benefícios ofertados pela empresa, estão: planos de saúde e odontológico, seguro de vida, refeitório e Vale Alimentação, Programa de Remuneração Variável (Anual) e cursos e treinamentos online para proporcionar o crescimento profissional de seus colaboradores(as).

As inscrições no banco de talentos devem ser feitas pela página. No site, a pessoa irá cadastrar o currículo, que ficará disponível para consulta e avaliação da equipe de Recursos Humanos da companhia em mapeamentos de futuras oportunidades.

Mais informações sobre o Banco de Talentos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

Inclusão social

A iniciativa da Suzano vem ao encontro das metas de longo prazo da companhia para combater desigualdades sociais e promover a inclusão social nas regiões onde mantém operações. Em 2021, a Suzano anunciou a metas de garantir 100% de acessibilidade e alcançar ambiente 100% inclusivo às pessoas com deficiência até 2030.