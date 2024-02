Suzano abre dois processos seletivos na área de manutenção em Três Lagoas

A Suzano está com dois processos seletivos abertos na área de manutenção para atender a demanda de operações em Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Um dos processos seletivos é para a função de Supervisor(a) de Manutenção - Silvicultura. Para participar da seleção, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino superior completo em Engenharia Mecânica/Administração ou afins; conhecimento de Pacote Office e Excel avançado e em ferramentas da qualidade; possuir CNH na categoria "B" ou superior; ter conhecimento intermediário em gestão de pessoas; experiência de dois anos em operações florestais, específica em manutenção em máquinas de silvicultura, e ter total disponibilidade para residir em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página.

Por fim, ainda há um processo seletivo aberto para a função Técnico(a) de Manutenção Florestal II. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter formação técnica ou superior completa em Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Eletrônica ou Automação, Logística, Administração ou afins; conhecimento avançado de Pacote Office e Excel; afinidade com ferramentas de qualidade; possuir CNH na categoria "B" ou superior; ter conhecimento em gestão de pessoas e experiência prévia comprovada na área de manutenção (máquinas de silvicultura), e ter disponibilidade para residir em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

* Com informações da assessoria da Suzano