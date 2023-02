Suzano abre inscrições para curso gratuito de Operador de Colheita em Três Lagoas

A Suzano está com inscrições abertas para o curso de Operador de Colheita na regional de Três Lagoas. Com 20 vagas disponíveis, a formação é gratuita e faz parte do Programa Cultivar da companhia, realizado em parceria com a empresa Evoluir RH, com o objetivo de colaborar com a qualificação profissional das comunidades nas regiões onde mantém operações. As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas.

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas no curso de formação para Operador(a) de Colheita Florestal devem ter idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B. Além disso, candidatos e candidatas precisam residir em Três Lagoas e ter disponibilidade para atender integralmente às aulas (7h às 17h). As inscrições seguem abertas até o dia 28 de fevereiro, pela página: https://bit.ly/operadorcolheitatl .

Benefícios

Candidatos e candidatas aprovadas na seleção firmarão um contrato de aprendizagem durante todo o período em que estiverem estudando. A Suzano oferecerá benefícios como: bolsa-auxílio de R$ 550 equipamentos de proteção individual (EPIs), uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço. O curso será realizado em Três Lagoas e prevê formação teórica e prática, com a participação de gestores da Suzano.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas com a Evoluir RH pelos telefones (67) 3521-7734 e (67) 98465-7734.