Suzano abre inscrições para programa gratuito de qualificação de jovens em Três Lagoas

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, abriu, nesta segunda-feira (8/5), as inscrições para a terceira turma do Programa Formare, em Três Lagoas (MS). Desenvolvido pelo Programa Voluntariar, em parceria com a Fundação Iochpe, o Formare é uma iniciativa apoiada pela Suzano com o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e para o mercado de trabalho.

Em Três Lagoas, são 20 vagas ofertadas para o curso gratuito de Operador(a) de Processo de Produção. Para participar do processo seletivo, interessados e interessadas precisam atender alguns pré-requisitos, dentre eles: ter 18 ou 19 anos completos até 30 de setembro de 2023; apresentar renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa; ter Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; residir em Três Lagoas; ter disponibilidade das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, durante o período de formação; não ser filho(a) de colaborador(a) e não ter vínculo de Aprendiz por mais de um ano.

As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 2 de junho e devem ser feitas clciando aqui. O(a) candidato(a) deve conferir se a inscrição foi efetuada até o final. As etapas do processo acontecerão on-line via plataforma da Fundação Iochpe e os(as) candidatos(as) receberão as informações do processo seletivo via e-mail cadastrado. O processo seletivo é composto por inscrição, prova, dinâmica de grupo e visita domiciliar.

Benefícios

Dentre os benefícios oferecidos pelo programa, estão a capacitação profissional gratuita com carga horária média de 1.200 horas, considerando aulas teóricas e práticas; uniforme e material escolar; alimentação no local; transporte e seguro de vida.

As aulas são ministradas por colaboradores(as) voluntários(as) da companhia, capacitados (as) pela Fundação Iochpe, e contemplam conteúdos como: certificação de qualidade, comunicação oral e escrita, inovação, fundamentos da logística, informática aplicada, manutenção eletromecânica, matemática aplicada e lógica, processos produtivos, além de segurança no trabalho, meio ambiente e na indústria.

O curso de Operador(a) de Processo de Produção é oferecido também nas unidades de Suzano (SP), Mucuri (BA), Aracruz (ES) e Imperatriz (MA) e em processo de expansão para uma nova unidade em Belém (PA). Com isso, a Suzano se tornará a empresa com maior número de projetos Formare do País.

Desde 2021, quando iniciado o programa em Mato Grosso do Sul, foram 37 jovens beneficiados na região de Três Lagoas, sendo 62% pessoas negras, 65% mulheres e 57% na linha e/ou abaixo da linha da pobreza.