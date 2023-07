Suzano abre sete vagas para operações florestais em Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com sete vagas abertas para atender suas operações florestais em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

A empresa abriu seis vagas para Técnico(a) de Silvicultura III. Para concorrer, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Técnico ou Ensino Superior completo em qualquer área; ter experiência com área de comercialização ou negociação, experiência na área florestal ou agrícola e em análises e indicadores; vivência de rotina de campo em silvicultura, logística ou colheita será um diferencial; ter conhecimento em normas Sistemas de Gestão da Qualidade ISO, FSC, Cerflor e em Legislação Florestal e Ambiental; pessoas com conhecimento em inglês têm um diferencial. Além disso, é essencial conhecimento avançado em informática - Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook) e SAP. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de julho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-silvicultura-iii/64aeed38747acda0870b81a2?utm_source=website.

Há ainda uma vaga aberta para Técnico(a) de Manutenção Florestal III. Para as pessoas interessadas em concorrer, os pré-requisitos são: ter Ensino Superior ou Ensino Técnico completo nas áreas de engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica; Conhecimento em SAP (PM), Pacote Office e em indicadores de manutenção; experiência intermediária nos processos de operação florestal será considerado um diferencial; é importante ter conhecimento básico em Planejamento, programação e controle de Manutenção; e é essencial experiência em manutenção de componentes hidráulicos, elétricos, mecânicos e equipamentos móveis. Além disso, é necessário possuir CNH categoria ‘B’. As inscrições ficam abertas até o dia 19 de julho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-manutencao-florestal-iii/64aef2ca9eccbc54d9f4e5b2?utm_source=website.