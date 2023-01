Suzano abre vaga para Analista de Excelência Operacional Júnior

A Suzano está com uma vaga aberta para Analista de Excelência Operacional Júnior, em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, pela internet, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Para participar do processo seletivo, os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo, preferencialmente nas áreas Florestal e/ou Agrícola, Administração e Engenharia. Também é fundamental ter conhecimento (nível intermediário) de gestão de projetos, pacote office e análise financeira, além de ter CNH na categoria B. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de janeiro e devem ser feitas pela página:https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-excelencia-operacional-jr/63344ceb4c1d012751b27035

Mais detalhes sobre o processo seletivo, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Na página, candidatos também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.