Suzano abre vagas para analista de suprimentos e assistente florestal

A Suzano está com duas vagas abertas para suas operações, em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Na área de suprimentos, está aberta vaga de Analista de Suprimentos Sênior. Para concorrer, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo; é desejável conhecimento em SAP e em Power BI, assim como conhecimento em abertura de custos, TCO, Should Cost e Strategic Sourcing; ter experiência em criação, aplicação e governança de projetos e em contratações de Serviços e Serviços Industriais serão considerados diferenciais. Também é desejável que o perfil ideal tenha a capacidade de se comunicar de forma clara e objetiva, trabalhando em equipe e com pensamentos estratégicos para analisar as tendências de mercados e identificando oportunidades e tenha habilidade e capacidade de criar oportunidades e iniciativas, mapear e mitigar riscos, e tomar decisões eficazes, através de dados, para solucionar problemas com agilidade.

É importante que o(a) candidato(a) resida perto de alguma unidade da Suzano. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de julho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-suprimentos-sr/64a857889eccbc7384f376c1?utm_source=website.

Para concorrer à vaga de Assistente Operações Florestais, os pré-requisitos são: ter Ensino Médio completo; experiência comprovada no mínimo 1 ano na atuação na área de silvicultura e gestão de equipes florestais; ter conhecimento básico de Excel e CNH categoria “B”. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de julho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/assistente-operacoes-florestais/64a30cdb14f2f30f2b1dfc64?utm_source=website.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades.