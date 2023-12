Suzano abre vagas para atender indústria em Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com três vagas abertas para atender as operações da área florestal, em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Para concorrer à vaga de Coordenador(a) de Saúde Ocupacional é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: formação Superior em Medicina; especialização em Medicina do Trabalho e Título de Especialista pela ANANT (com RGE), com certificado expedido pelo Associação Médica Brasileira (AMB) e Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANANT); será necessário ter vivência previa em medicina do trabalho e programas de promoção à saúde, conhecimento em implementação de programas de saúde ocupacionais e de promoção à saúde em ambientes organizacionais, de preferência em indústrias; é Importante possuir conhecimento em gestão de custos de saúde organizacional e assistencial, gestão em Saúde ou Qualidade de Vida e será um diferencial ter inglês avançado. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de dezembro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/5257845?jobBoardSource=gupy_portal.

Continue Lendo...

Há também uma vaga para Agente Florestal. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental completo; possuir CNH B e/ou acima; ter direção preventiva; conhecimento em combate a incêndio florestal e primeiros socorros e é desejável ter conhecimento em áreas rurais. As inscrições ficam abertas até o dia 08 de janeiro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/5717692?jobBoardSource=gupy_portal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, interessados(as) em concorrer à vaga de Analista de Recursos Humanos JR, os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Psicologia e/ou área afins; possuir CNH B e/ou acima; ter disponibilidade para trabalhar em horário diurno e noturno; possuir experiencia com atividades de serviços de apoio em RH e Facílities, preferencialmente em ambientes florestais ou rurais; ter capacidade de lidar com prazos e trabalhar em um ambiente dinâmico; possuir excelente habilidade organizacional e atenção aos detalhes; ter capacidade de trabalhar de forma autônoma e gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente e possuir fortes habilidades de comunicação oral e escrita. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de janeiro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6092667?jobBoardSource=gupy_portal.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa

*Informações da assessoria da Suzano.