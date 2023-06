Suzano abre vagas para coordenador e técnico para a área florestal

A Suzano está com duas vagas abertas na área florestal para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

As pessoas interessadas em participar do processo seletivo para coordenador de colheita florestal precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo, experiência consolidada em Operação de Colheita, Análise de problemas e tomada de decisão, Mapeamento de processos. São necessários ainda experiência em negociação e certificação em Gestão de Projetos. É desejável que os candidatos e candidatas tenham nível intermediário de língua inglesa. As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/coordenadora-colheita-florestal/648a0bc0700fe466f0e6e5af?utm_source=website

Há também uma vaga aberta para Técnico de Logística Florestal II. Os pré-requisitos são: ter Ensino Técnico completo, sendo desejável ter Ensino Superior completo estar em curso. Além disso é importante experiência na área de logística, conhecimento de ferramentas de gerenciamento da rotina e qualidade (PDCA/ DMAIC) e afinidade com o Pacote Office, principalmente Excel. É fundamental também que o(a) profissional tenha disponibilidade para trabalhar em regime de turno. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de junho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-logistica-florestal-ii/6489db0cf51a3b08d69d4703?utm_source=website