Suzano abre vagas para técnico de manutenção florestal e de silvicultura

A Suzano está com duas vagas abertas para atender suas operações florestais em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para a função de Técnico(a) de Manutenção Florestal II há uma vaga. Quem quiser se inscrever precisa atender aos seguintes pré-requisitos: ter formação superior ou técnico completo nas áreas de engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, conhecimento em SAP (PM) e afinidade em Pacote Office. Também é necessário ter conhecimento em indicadores de manutenção e conhecimento básico em Planejamento, programação e controle de Manutenção. Experiência em manutenção de componentes hidráulicos, elétricos, mecânicos e equipamentos móveis, assim como, experiência intermediária nos processos de operação florestal serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até dia 31 de janeiro e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-manutencao-florestal-ii/63d03aa62452bdc6ce292437?utm_source=website.

A outra oportunidade aberta para é para a função de Técnico(a) de Silvicultura II. Os pré-requisitos são: ter Ensino Superior ou nível técnico completo, preferencialmente na área florestal, agrícola, agropecuária, mecânico ou afins. É necessária CNH categoria "B" e vivência intermediária na área florestal, preferencialmente em silvicultura. São fundamentais também experiência com Gestão de Pessoas e afinidade com Pacote Office. As inscrições ficam abertas até dia 31 de janeiro e podem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-silvicultura-ii/63d017a311a590eafb046ce9?utm_source=website.