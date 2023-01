Suzano está com 10 vagas abertas para suas operações em Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com 10 vagas abertas para atender suas operações florestal e industrial. Ao todo, são 2 vagas para Água Clara, 2 para Brasilândia e 6 para Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano ) .

Em Água Clara, o processo seletivo é para a vaga temporária para Mecânico(a) Trainee. Os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental completo e CNH categoria "C". As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/mecanicoa-trainee/63b2d656801c341ccbdec3f0?utm_source=website.

Ainda para a mesma cidade, há vaga aberta na função de Técnico(a) de Desenvolvimento Operacional I – Manutenção, com os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Médio completo, afinidade com o Pacote Office e CNH categoria "B". Além disso, é necessário didática e habilidade em desenvolver e ministrar treinamentos comprovada e experiência nos processos de operação florestal comprovada. Ensino técnico completo, preferencialmente em florestal ou áreas afins, será considerado um diferencial. É importante que o candidato ou candidata resida em Água Clara ou em Três Lagoas (MS). As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-desenv-operacional-i-manutencao/638dc7abfbc796944a71ed60?utm_source=website.

Brasilândia

Já para o município de Brasilândia, há dois processos seletivos abertos para a função de Operador(a) Florestal I. Para participar, as pessoas interessadas precisam: ter Ensino Fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e experiência intermediária (um ano) como Operador(a) de Máquinas Florestais ou de Colheita (Havester, Forwarder). As inscrições seguem abertas até o preenchimento das vagas e devem ser feitas pelos sites: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operador-colheita-i/634d444aaac0f4e4de4be1c4?utm_source=website

https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/63750f0e56d2df91d2fd0925?utm_source=website

Três Lagoas

Em Três Lagoas, a empresa está com 5 vagas abertas para a função de Ajudante Geral, exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). As pessoas interessadas devem ter Ensino Fundamental completo. É fundamental também que os candidatos(as) tenham atenção e disciplina quanto ao tema segurança do trabalho e trabalhem bem em equipe As inscrições ficam abertas até dia 30/01 e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/ajudante-geral/638514ef99dd572a90b336ff?utm_source=website.

A companhia também está com uma vaga aberta para a função de Consultor(a) de Excelência Operacional Industrial I. Para fazer parte do processo seletivo é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo, desejável ter certificação Greenbelt/Black Belt, e experiência em Lean Six Sigma. Além disso, é importante ter expertise em influenciar líderes da operação e contribuir com o desenvolvimento de ferramentas e comportamentos através de técnicas de coaching de processo baseada em Liderança Lean. As pessoas interessadas também devem possuir conceitos de Gestão da Rotina, Gestão da Melhoria e Inovação. As inscrições ficam abertas até o dia 28/02 e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/consultora-excelencia-operacional-ind-i/63a34ea27534580afe510430?utm_source=website.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br