Suzano abre vagas para Três Lagoas e região

A Suzano está com cinco vagas abertas para atender suas operações em Três Lagoas e 2 para atuação em Brasilândia. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Em Três Lagoas, está aberta uma oportunidade para Consultor(a) Industrial III. Para concorrer à vaga os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo e conhecimento no circuito de Recuperação, Caustificação e Fornos. Também é fundamental conhecer a gestão da rotina operacional da área, assim como o sistema de controle, proteção e operação de caldeiras e fornos, e ter afinidade com o pacote office. As inscrições ficam abertas até o dia 9 de janeiro e devem ser feitas pela clicando aqui.

Para a função de Operador(a) de Colheita I, são três vagas abertas. Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são: ter Ensino Fundamental completo, experiência mínima de 1 ano em carteira como operador de máquinas florestais ou de colheita (Operador de Havester, Operador de Forwarder) e CNH na categoria "B". As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas clicando aqui.

Por último, há uma vaga para a função de Mecânico(a) I. Para participar, as pessoas interessadas precisam: ter Ensino Fundamental completo, assim como certificado de formação em mecânica de máquinas florestais. Também é importante ter experiência de 2 anos na área de manutenção mecânica, CNH categoria "C" ou acima. É desejável formação em NR-10 e formação em MOPP. As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas clicando aqui.

Brasilândia

Em Brasilândia, a Suzano está com duas vagas abertas para Operador(a) de Colheita I. Para participar do processo seletivo é preciso preencher os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Fundamental completo; experiência mínima de (1 ano em carteira) como operador de máquinas florestais ou de colheita (Operador de Havester, Operador de Forwarder) e CNH categoria "B". As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas clicando aqui.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano.