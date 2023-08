Suzano está com cinco vagas abertas para Brasilândia e Três Lagoas

A Suzano, está com cinco vagas abertas para atender a demanda de suas operações em Brasilândia e Três Lagoas (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Em Brasilândia, a vaga aberta é para a função de Mecânico(a) de Silvicultura I. Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino fundamental completo; CNH categoria "C" ou superior; possuir experiência intermediária em manutenção de 1 ano ou mais e conhecimento em processos florestais e Mecanização de Silvicultura. Também é fundamental ter disponibilidade total para residir em Brasilândia (MS). As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página.

Já em Três Lagoas, são quatro processos seletivos abertos. Para concorrer à vaga de Analista de Desenvolvimento Social Sênior, as pessoas interessadas devem ter: ensino superior completo em Engenharia Florestal ou Ambiental, Biologia ou áreas correlacionadas; vivência com certificações, análise de relatórios e indicadores; possuir experiência com projetos socioambientais; habilidade para estruturar e gerir tarefas e responsabilidades, demonstrando um alto nível de organização e autonomia; é imprescindível ter capacidade analítica e execução em ambientes dinâmicos, bons conhecimentos em pacote Office e inglês intermediário. As inscrições ficam abertas até o dia 03 de setembro e devem ser feitas pela página.

A companhia também possui vaga de Mecânico(a) de Silvicultura I no município. Os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo; CNH categoria "C" ou superior, possuir experiência intermediária em manutenção de 1 ano ou mais e conhecimento em processos florestais e Mecanização de Silvicultura; por fim, é fundamental ter disponibilidade total para residir em Três Lagoas (MS). As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página.

Já para concorrer à vaga de Supervisor(a) de colheita, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ensino superior completo em Engenharia, Administração ou áreas afins e ter Pós-graduação e/ou Especialização na área; conhecimento de Pacote Office; possuir experiência com liderança e Gestão de Pessoas, assim como experiencia na área Florestal e Colheita e nas áreas de processos florestais; e fundamental ter disponibilidade para residir em Três Lagoas (MS). As inscrições ficam abertas até o dia 31 de agosto e devem ser feitas pela página.

Ainda em Três Lagoas, está aberto o processo seletivo para Condutor(a) de veículo florestal II. Para participar do processo seletivo é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "E"; curso de direção defensiva em veículos pesados e curso de cargas indivisíveis; conhecimento em avaliação de qualidade madeira, de condições de estradas e de riscos. É preciso ter também experiência intermediária em condução de veículos articulados. As inscrições ficam abertas até o dia 06 de setembro e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.