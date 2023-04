Suzano está com duas vagas abertas para a área florestal em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com duas vagas abertas para área florestal para suas operações em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Quem estiver interessado em atuar como Analista de Manutenção Florestal Pleno precisa atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo ou estar cursando Administração, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Florestal ou áreas afins. São necessárias noções de planejamento e conhecimentos em SAP Módulo PM. As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas clicando aqui.

Além disso ainda há uma vaga aberta na área de silvicultura para cadastro de Supervisor(a) de Operações Florestais. Para concorrer candidatos e candidatas devem: ter Ensino Superior completo nas áreas de Engenharia Florestal, Agronomia, Administração e/ou áreas afins, experiência consolidada em operações florestais e CNH categoria "B". Também é necessária experiência em análises e indicadores, conhecimento em normas Sistemas de Gestão da Qualidade ISO, FSC, Cerflor e Legislação Florestal. É importante conhecimento em informática, programas do Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook) e sistema SAP. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de abril e devem ser feitas clicando aqui.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.