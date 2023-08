Suzano está com inscrições abertas para os programas de Trainee e Estágio 2024

A Suzano, está com inscrições abertas para os seus programas de Trainee e Estágio Superior, intitulados ''Cara do Futuro'' e "Raízes do Futuro" respectivamente.

O Programa de Trainee está com 35 vagas abertas para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia, disponíveis nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Pará. Para participar, é necessário ter concluído o curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023.

Já o Programa de Estágio Superior está com mais de 150 vagas abertas para atuação nas unidades Industriais, Florestais e Corporativas da companhia, em diversas regiões do País, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Pará, Maranhão, Bahia e Distrito Federal.

Continue Lendo...

Para ambos os programas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é necessário e todos os cursos são admitidos (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural (avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa), desafios online, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas. O resultado do processo seletivo será divulgado entre novembro e dezembro deste ano, com previsão de início das atividades entre janeiro e fevereiro de 2024.

Além de um plano de carreira diferenciado, com ambientações, treinamentos, encontros com mentores(as) e projetos diversos, os programas oferecem salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

As inscrições para o Programa de Trainee ficam abertas até 21 de setembro e podem ser feitas pelo site.

Para os interessados no Estágio Superior, as inscrições estão abertas até 21 de setembro e devem ser feitas pelo site.