Suzano está com sete vagas abertas para áreas Florestal e de Gente e Gestão

A Suzano está com sete vagas abertas para atender a demanda das operações em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Para a área de Gente e Gestão, a empresa está com vaga aberta para Analista de Recursos Humanos Pleno. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter o Ensino Superior completo, conhecimento de legislação trabalhista e previdenciária, cálculos de verbas de folha de pagamento e rescisão. Também é necessário conhecer ferramentas de análise, indicadores (dashboards), conhecimento em sistema Sênior, e Excel avançado. A pessoa candidata tem que ser capaz de lidar com rotina dinâmica e diferentes demandas, além de ter mobilidade para residir em Ribas do Rio Pardo ou Campo Grande. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-recursos-humanos-pl/640246589faafd6ac66291e0?utm_source=website

Para a área Florestal, a Suzano tem oportunidade aberta para Supervisor(a) CSC. Para concorrer à vaga os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo, Excel avançado e experiência em almoxarifado, abastecimento, controle de estoques e em gestão de pessoas e de estoques. É importante ter visão crítica e analítica de processos, pautada em indicadores e controles que suportem as decisões, buscar por melhoria contínua dos processos e soluções ágeis e realizar alinhamentos e negociações com as áreas cross sobre processos e seus indicadores de controle e atendimento (prazos, entregáveis, alçadas etc.). O candidato ou candidata deve saber identificar oportunidades internas e externas para aumento de produtividade para o SGS e para a Companhia e ter participação de definições e construção de novos processos estruturantes. É fundamental o gerenciamento e crítica de indicadores da área, direcionando qualquer tratativa necessária para aumento de performance ou mitigações de riscos. Além disso, espera-se que interessados e interessadas possam resolver conflitos entre as áreas de interface e clientes internos de todas as unidades para garantir o nível do serviço prestado, consigam pesquisar e implementar melhorias tecnológicas ao processo, objetivando a redução do custo estrutural das equipes e possam garantir a realização das atividades em compliance às normas aplicáveis, diretrizes de cultura, políticas internas e controles SOX pertinentes. A vaga ainda requer CNH categoria 'B'.

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/supervisora-csc/64091fb0de92ff43640253d5?utm_source=website.

Ainda para a mesma área, há duas vagas para Mecânico (a) I. Os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental completo, CNH "C", experiência básica em Operações Florestais e formação o ou conhecimento em Mecânica. É fundamental que candidatos e candidatas residam ou estejam dispostos a fixar residência em Ribas do Rio Pardo: As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/mecanicoa-i/640890c25004d3b3257cb11b?utm_source=website.

Por fim, também nas operações florestais, há três vagas abertas para Operador(a) de Colheita I. Para concorrer a uma delas, os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental completo, experiência intermediária de um ano como Operador(a) de Máquinas Florestais ou de Colheita (Operador de Havester, Operador de Forwarder) e CNH categoria 'B'. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/638dce816f2cdee1464bb34b?utm_source=website.