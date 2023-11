Suzano está com três vagas abertas para área florestal em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, está com três vagas abertas para atender suas operações da área florestal em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para concorrer à vaga de Supervisor(a) Logística Florestal é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo em Administração, Logística, Engenharia ou áreas afins; fazer gestão de equipes; ter conhecimento em transporte e malha viária; fazer gestão de indicadores e possuir conhecimento no pacote office. As inscrições ficam abertas até o dia 5 de novembro e devem ser feitas pela página.

Há também uma vaga para Supervisor(a) de Operações Florestais, os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo; possuir CNH categoria 'B'; ter conhecimento no pacote office; possuir experiência com gestão de pessoas e ter experiência com atividades de colheita florestal. As inscrições ficam abertas até o dia 5 de novembro e devem ser feitas pela página.

Por último, há também uma vaga para Técnico(a) Desenvolvimento Operacional. Para concorrer, os pré-requisitos são: Formação técnica completa e/ou Superior completo, possuir CNH categoria 'B' (desejável 'D'); ter conhecimento intermediário em pacote office e possuir experiência consolidada na área de manutenção florestal. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de novembro e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa