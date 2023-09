Suzano está com três vagas abertas para operações em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, está com três vagas abertas para atender operações em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para concorrer à vaga de Supervisor(a) de Negócios Florestais, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino superior completo em qualquer área; possuir experiência com área de comercialização ou negociação, principalmente em área florestal ou agrícola e experiência em análises e indicadores; ter conhecimento em normas Sistemas de Gestão da Qualidade ISO, FSC, Cerflor e Legislação Florestal e Ambiental e em SAP; nível avançado em Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook); fluência em língua inglesa e pós graduação serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de setembro e devem ser feitas pela página.

Já para concorrer à vaga de Técnico(a) Desenvolvimento Operacional II, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ensino técnico completo e/ou ensino superior completo; CNH categoria B (desejável D); possuir nível intermediário em Pacote Office; ter experiência consolidada na área de manutenção florestal. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de setembro e devem ser feitas pela página.

Por último, há também uma vaga para Analista Suprimentos Pleno - Serviços Administrativos. Para concorrer os pré-requisitos são: ter ensino superior completo; experiência com contratação de Serviços Corporativos (facilities); ter habilidade e capacidade de criar oportunidades e iniciativas, mapear e mitigar riscos, e tomar decisões eficazes, através de dados, para solucionar problemas com agilidade; é desejável conhecimento em SAP e em Power BI, assim como em abertura de custos, TCO, should cost e Strategic Sourcing e também é desejável nível de inglês avançado; possuir vivências em criação, aplicação e governança de projetos será considerado um diferencial; é essencial ter disponibilidade de residir na região de Ribas do Rio Pardo/MS. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de setembro e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.