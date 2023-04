Suzano está com três vagas abertas para supervisão na área florestal

A Suzano está com três vagas abertas para atender a demanda de operações florestais em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Uma das posições é para Supervisor(a) Operações Florestais. Quem estiver interessado precisa atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo nas áreas de Engenharia Florestal, Agronomia, Administração e/ou áreas afins, conhecimento em normas Sistemas de Gestão da Qualidade ISO, FSC, Cerflor, afinidade com Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook) e sistema SAP e Legislação Florestal. É essencial experiência em análises e indicadores e CNH categoria "B". As inscrições ficam abertas até o dia 24 de abril e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/supervisora-operacoes-florestais/6409246a9faafde6c3669e9e?utm_source=website.

Para a mesma área, há uma vaga aberta para Supervisor(a) Logística Florestal. Os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo na área de Administração, Engenharia ou Logística, conhecimento avançado em informática, especificamente, em Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook) e SAP. Também é fundamental experiência com Logística Florestal, foco em Malha Viária, Carregamento e Transporte e em gestão de equipes. As inscrições ficam abertas até dia 12 de abril e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/supervisora-logistica-florestal/642db4ee3ff85d98297f9207?utm_source=website.

Na mesma área há uma vaga para Supervisor(a) Negócios Florestais. Para concorrer à vaga os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo e experiência prévia na área de arrendamento de terras e ou compra de madeira. Ainda é necessário que o candidato ou candidata tenha CNH categoria "B" ou acima. As inscrições ficam abertas até dia 12 de abril e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/supervisora-negocios-florestais-i/642b1c585cfa7ecaefd8b579?utm_source=website.