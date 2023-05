Suzano está com vaga aberta para coordenador de Saúde Ocupacional

A Suzano está com uma vaga aberta para coordenador de Saúde Ocupacional, em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas pela internet. As inscrições ficam abertas até o dia 1º de junho e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/coordenadora-saude-ocupacional/646620698d8024813323a85d?utm_source=website.

Para concorrer à vaga, a pessoa interessada precisa atender os pré-requisitos: ter Ensino Superior em Medicina e Especialização em Medicina do Trabalho e Título de Especialista pela ANANT, com certificado expedido pelo Associação Médica Brasileira (AMB) e Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANANT). É fundamental experiência prévia em medicina do trabalho, implementação de programas de saúde ocupacionais e de promoção à saúde em ambientes organizacionais, preferencialmente em indústrias. É importante que os interessados (as) possuam conhecimento em gestão de custos de saúde organizacional e assistencial, gestão em Saúde ou Qualidade de Vida. Conhecimento avançado em língua inglesa é considerado um diferencial.

Outros detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades.