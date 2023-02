Suzano está com vaga aberta para PCD na função de auxiliar de ferramentaria

A Suzano está com vaga aberta exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD) na função de auxiliar de ferramentaria em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Quem estiver interessado ou interessada em concorrer à vaga, os pré-requisitos são: ter Ensino Técnico completo em uma das disciplinas: Elétrica, Automação, Instrumentação ou Eletromecânica e domínio do pacote Office. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de fevereiro de 2023 e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/auxiliar-ferramentaria-vaga-afirmativa-pcd/63d7e7514bf5e859ecb0fdc9?utm_source=website