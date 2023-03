Suzano está com vagas abertas para áreas de Saúde e Segurança e Florestal

A Suzano está com duas vagas abertas para atender a demanda de suas operações Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Há uma vaga aberta para Analista de Excelência Operacional Jr. para a área florestal. Para concorrer à vaga os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo em Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Produção ou outras formações afins. É importante também ter conhecimento amplo em Excel, Power Point, Power Bi e Survey123, além de ter experiência com Metodologia Lean Six Sigma. Para ser compatível com a posição ainda é preciso ter habilitação CNH B, disponibilidade para viagens e é desejável vivência em campo nas operações de silvicultura, colheita e logística. Candidatos e candidatas com experiência em gestão de rotina e processos têm um diferencial. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-excelencia-operacional-jr/6401db2440318d9d7f17f81f?utm_source=website

Ainda para a área florestal, há uma vaga aberta para Controlador(a) de Recebíveis CSC II. Quem estiver interessado precisa atender aos seguintes pré-requisito: ter Ensino Médio completo, experiência com almoxarifados e inventários de estoque. Também é essencial conhecimento em Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook) e SAP além de conhecimento em Power BI. As pessoas terão que emitir relatórios dos inventários, realizar os devidos registros de estoques no SAP e planilhas de controle e garantir o cumprimento do cronograma de inventários. É importante também que o candidato ou candidata tenha disponibilidade de viagens entre cidade de MS ou outros estados, conhecimento em normas e procedimentos de estocagem e segurança e que contribua para a eliminação dos acidentes de trabalho e melhoria do ambiente de trabalho, cumprindo as normas de segurança, conhecendo e observando aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades de suprimentos, armazenagem e movimentação. Também é essencial utilizar adequadamente e com Segurança os equipamentos de elevação e transportes e ferramentas disponibilizadas para a operação dos almoxarifados, reportando problemas e zelando pela manutenção e integridade. Os selecionados devem registrar não-conformidades e práticas do padrão de segurança identificadas no setor, buscar por melhoria contínua dos processos e soluções ágeis e possuir carteira de habilitação B ou superior. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/controladora-receb-csc-ii/63e3b29493798bc347f4ea69?utm_source=website.

Para área de Saúde e Segurança há uma vaga aberta para Analista Comportamento Seguro Jr. Quem estiver interessado precisa atender aos seguintes pré-requisito: ter Ensino Superior completo e formação em Psicologia com experiência em segurança do trabalho, domínio do pacote office (Excel, PowerPoint, Word e outros) e capacidade de lidar com uma rotina dinâmica e diferentes demandas. Além disso, candidatos e candidatas têm que ter disponibilidade de viagens e será considerado um diferencial se você tiver conhecimento prévio em comportamento seguro. As inscrições ficam abertas até o dia 08 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-comportamento-seguro-jr/63fcb226de92ff2929f8a91c?utm_source=website.

Por fim, pessoas interessadas em ingressar na área florestal da Suzano, podem se inscreverem no banco de talentos para Operador de Gruas do Projeto Cerrado. Os pré-requisitos são: ter 18 anos ou mais, possuir Ensino Fundamental completo e experiência na operação de máquinas de carregamento. As inscrições ficam abertas por tempo indeterminado e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/banco-de-talentos-operador-gruas-cerrado/63d92425b6525f456127a3c6?utm_source=website.