Suzano está com vagas abertas para coordenador e técnico de viveiro em Três Lagoas

A Suzano, está com dois processos seletivos abertos para atender suas operações em Três Lagoas (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

A primeira vaga aberta é para a função de Coordenador(a) de Planejamento de Estoques MRO e Insumos. Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino superior completo; possuir experiência com gestão de pessoas; conhecimento em MRO, manutenção, planejamento ou S&OP; e ter disponibilidade para atuar em alguma das unidades industriais da Suzano em modelo presencial, preferencialmente em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de setembro e devem ser feitas pela página.

Já as pessoas interessadas na vaga de Técnico(a) Viveiro Florestal I devem ter: ensino médio completo; CNH na categoria "B" e disponibilidade para residir em Três Lagoas. Ensino técnico completo na área agrícola/florestal e experiência intermediária em viveiro florestal serão considerados como diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de setembro e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.