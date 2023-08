Suzano está com vagas para líder de logística e operador de máquinas florestais em Três Lagoas

A Suzano está com duas vagas abertas para atender a demanda de suas operações em Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Para concorrer à vaga de Líder de Operações Logísticas, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo e é desejável ter Pós Graduação ou MBA – Logística, Gestão de Negócios, Financeiro ou áreas correlatas; ter experiência em influenciar líderes da operação Gestão da Rotina, Gestão da Melhoria e Inovação, gestão de Riscos e Gestão de Processos estabilização de resultados, aumento da competitividade, produtividade e simplificação dos processos organizacionais; ainda é necessário ter afinidade com Pacote Office, conhecimento de logística rodoviária em âmbito nacional, planejamento, finanças, legislação transporte e logística e habilidade comercial e negociação; é desejável conhecimento em língua inglesa. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de agosto e devem ser feitas pela internet.

Já para a vaga de Operador(a) de Máquina Silvicultura II, os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental incompleto; experiência intermediária em operações florestais e em silvicultura mecanizada; é desejável possuir CNH categoria "C" ou superior e é essencial que as pessoas interessadas tenham disponibilidade para residir em Três Lagoas (MS). As inscrições ficam abertas até o dia 05 de setembro e devem ser feitas pela internet.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.