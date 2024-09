Suzano está processos seletivos abertos para atender as operações em Três Lagoas

A Suzano está com sete processos seletivos abertos para atender as demandas das operações nas unidades de Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, e poderão ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Há quatro processos seletivos abertos para atender as demandas da unidade da Suzano em Três Lagoas. Confira as vagas disponíveis.

Continue Lendo...

Planejador(a) Manutenção Florestal - inscrições abertas até a vaga ser preenchida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Condutor(a) Veículo Florestal I – inscrições abertas até a vaga ser preenchida.

Técnico(a) Operações Florestais II (silvicultura) – inscrições abertas até dia 29 de setembro.

Na nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, há oportunidade aberta para Gerente de Logística Florestal - Malha Viária. Pessoas interessadas em concorrer à vaga devem atender os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior em Administração, Engenharia, Logística e áreas afins; possuir experiência em gestão de malha viária e/ou logística - com preferência para vivências no ecossistema agro –, e ter experiência com gestão de pessoas. As Inscrições ficam abertas até o dia 24 de setembro.

Ainda para a nova fábrica da Suzano, há um processo seletivo para Técnico(a) de Segurança Trabalho na área Florestal. Pessoas interessadas em concorrer à vaga devem atender os seguintes pré-requisitos: ter curso técnico completo em Segurança do Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B"; disponibilidade para viagens e conhecimento em Excel. Ter facilidade em lidar com dados e boa comunicação são importantes diferenciais. As Inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro.

*Com informações da assessoria da Suzano