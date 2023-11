Suzano implanta sistema de videomonitoramento de segurança em Ribas do Rio Pardo

A Suzano concluiu a implantação do sistema de videomonitoramento de segurança em Ribas do Rio Pardo (MS), município onde constrói sua nova fábrica. Composto por uma rede de câmeras distribuídas em vários pontos da cidade, interligadas por meio de cabeamento em fibra ótica à central de controle na sede da Polícia Militar, o sistema proporciona maior segurança à população, ajudando na prevenção de crimes e apoiando as forças de segurança pública em investigações e fiscalização de rotas de saída e entrada do município.

Para colocar a estrutura em operação, a empresa adquiriu câmeras fixas e algumas motorizadas que permitem giro de 360° e zoom óptico de 45 vezes, tornando possível a identificação de uma placa de veículo a cerca de 80 metros de distância. Inclusive, alguns desses equipamentos possuem o sistema OCR (Optical Character Recognition), que permite a leitura das placas dos veículos que entram e saem da cidade. Além disso, todas as câmeras são alimentadas por energia solar, garantindo a confiabilidade do serviço mesmo com interrupções do fornecimento de energia.

“Desde que a Suzano iniciou a construção de sua nova fábrica, assumimos um compromisso com a comunidade local para atuar, por meio do Plano Básico Ambiental e diversas outras iniciativas, para melhorar diversos aspectos da vida cotidiana das pessoas de Ribas do Rio Pardo, entre os quais a segurança pública. Temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e, por isso, acreditamos que, com a instalação desse sistema de videomonitoramento, estamos contribuindo para tornar a cidade mais segura para todos”, destaca Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano.

Além da implantação das câmeras e de toda a infraestrutura para recebê-las, ainda foi necessário realizar a adequação da central de controle na sede da Polícia Militar, com a ampliação da estrutura civil e entrega de um novo vestiário equipado com três espaços com chuveiro, quatro espaços sanitários, dois mictórios e duas pias. O investimento total realizado pela Suzano em toda a estrutura foi de R$ 1.050.000,00 como parte de mais uma etapa do Plano Básico Ambiental (PBA) realizado como um dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar no Mato Grosso do Sul (PMMS), Renato dos Anjos Garnes, a segurança pública é uma das prioridades do governo do estado, pois está diretamente ligada a valores que são as maiores preocupações das pessoas, como a vida, a liberdade e com a manutenção de seu patrimônio. “É por isso que a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental, como esta parceria que temos com a Suzano e que propiciou a implantação do sistema de videomonitoramento em Ribas do Rio Pardo, que já têm auxiliado muito o trabalho da Polícia Militar”, ressalta.

Compromissos com a comunidade

O sistema é mais uma entrega que a Suzano realiza associada ao pilar de segurança no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA). A Suzano já entregou três viaturas à Polícia Civil, sendo uma para o transporte de presos, outra totalmente caracterizada para policiamento ostensivo no município e outra descaracterizada para investigação. Também foi entregue um veículo caracterizado ao Corpo de Bombeiros Militar e uma viatura para uso exclusivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de equipamentos de segurança para o batalhão de choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda está prevista a instalação de equipamentos para rádio comunicação em quatro torres na BR 262 para a PRF, assim como estão em andamento as obras de construção da Unidade Operacional da PRF, da nova delegacia da Polícia Civil, e ainda das Casas de Acolhimento e de Apoio ao Trabalhador e de 50 unidades habitacionais. Atualmente, está em construção uma nova Unidade de Saúde da Família (UBS), com cerca de 350 m² de área construída, conforme modelo previsto pelo Ministério da Saúde, no bairro Estoril II, com previsão de término da obra para janeiro de 2024.

Ainda por meio do PBA, já foram entregues a Casa de Passagem à prefeitura, a ampliação do hospital municipal de Ribas do Rio Pardo com 30 novos leitos, dos quais 20 são de enfermaria e 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais três inteiramente equipados pela Suzano. A empresa também forneceu R$ 470 mil em equipamentos para dar suporte à realização de novos exames no laboratório do Hospital Municipal, visando ampliar a capacidade e velocidade das análises médicas.

