Suzano oferece qualificação profissional para pessoas com deficiência em Ribas do Rio Pardo

A Suzano, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), irá qualificar pessoas com deficiência para atuarem como ajudantes de viveiro em Ribas do Rio Pardo (MS). As inscrições para a qualificação ficam abertas até o dia 28 de setembro e estão disponíveis para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia ou orientação sexual, mediante comprovação de deficiência.

A iniciativa faz parte do Programa Somar PCD (Pessoas Com Deficiência), desenvolvido pela empresa e realizado em parceria com o Senai com o objetivo de promover a equidade de oportunidades no mercado de trabalho.

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam ter idade mínima de 18 anos completos, ensino fundamental incompleto, ser portador(a) de deficiência e apresentar laudo atualizado (emitido no prazo de até 90 dias anteriores à data de inscrição no processo seletivo), e apresentar currículo atualizado. Também é preciso ter disponibilidade para fazer aulas no período noturno em Ribas do Rio Pardo, além de dispensa militar para o público masculino. As inscrições podem ser feitas com envio de currículo à Evoluir RH até o dia 28 de setembro pelo WhatsApp (67) 98193-0118.

Durante a formação, que contará com a participação de gestores(as) da Suzano, alunos e alunas receberão uma bolsa auxílio de R$ 500,00. Após a formação, os(as) participantes estarão aptos(as) a participarem de futuros processos seletivos da própria empresa. Para mais informações entre em contato pelo número: (67) 98193-0118.