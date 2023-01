Tamanduá ferido é resgatado na Cascalheira após cair em armadilha de caça

Um tamanduá bandeira foi resgatado com um grave ferimento, neste fim de semana, em Três Lagoas. O animal estava na região da Cascalheira e foi encontrado preso em um cabo de aço, que é utilizado em armadilhas de caça. Ao tentar se soltar da armadilha, o tamanduá acabou se ferindo.

O agente penal Rodrigo Cameshi passeava com a família na Cascalheira, quando se deparou com o fato. "Eu vi aquele animal tentou se soltar de algo e me aproximei. Foi quando percebi que ele estava muito ferido e preso na armadilha. No momento em que íamos ligar para a polícia, passou um carro da Secretaria Municipal Ambiental. Graças a Deus que os fiscais estavam por ali e fizeram o resgate", disse em entrevista ao JP News.

O tamanduá foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

Confira o vídeo abaixo: