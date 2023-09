Tarda acabar com furtos de fios

A subtração do patrimônio alheio nas mais variadas modalidades é uma constatação diária na vida do três-lagoense. Não são poucas as vezes, logo ao amanhecer, principalmente em prédios desocupados e imóveis em construção, que seus proprietários verificam que furtaram a fiação elétrica instalada. Até dentro de condomínios fechados tem ocorrido esse tipo de furto.

A cidade está cheia de surrupiadores contumazes de fios elétricos que agindo na calada da noite e algumas vezes a luz do dia, furtam instalações caríssimas para venderem o cobre desses fios elétricos à receptadores. É evidente que esse tipo de furto cresce dia após dia, porque há quem compre esse material que é adquirido a baixo custo e certamente comercializado em outras cidades para depois de ser derretido e remanufaturado e alcançar valores de mercado.

Depreende-se que a maioria desse tipo de furto é praticado por dependentes de droga, os quais não medem consequência para alcançaram seus objetivos para a compra das drogas que consomem com dinheiro da venda do material que amealharam na boca da noite, quando não fazem deles moeda de troca. Infelizmente, não se tem dados precisos do número de furtos de fios na cidade porque é grande o número de vítimas que não registram em delegacia de polícia essas ocorrências.

Mas que o furto de fios elétricos na cidade cresce, não resta dúvida. Até de postes de redes e padrões de energia furtam... essa pratica delituosa, além de pública e notória diante de tantos fatos que são relatados precisa ser contida. Então, surge a pergunta: porque não se faz uma operação pente fino, como se diz no jargão popular para levantar em ferros velhos e de estabelecimentos de desmanche e reciclagem uma averiguação mais acurada, visando estancar pontos de comercialização?

A Polícia Civil habilidosa que é e com o seu serviço de inteligência, pode, preventivamente, desferir ações que enfraquecerão esse tipo de comércio clandestino e criminoso. Mas, também, é preciso que aqueles que são furtados registrem esses fatos, pois é preciso medir a quantidade dessas ocorrências e as polícias civil e militar, agirem. Consequentemente, vítimas de furtos não ficarão lamentando o prejuízo sofrido.