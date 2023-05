Taxa de lixo não será extinta, adianta prefeito Ângelo Guerreiro

Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), adiantou que a taxa de lixo instituída no município a partir de abril deste ano, não será extinta. Disse que concorda com a revisão que está sendo feita, mas que a prefeitura vai cumprir a lei federal que instituiu a implantação da taxa de lixo.

No início deste mês, após repercussão negativa sobre a taxa de lixo, a prefeitura decidiu suspender por 90 dias a cobrança, iniciada no mês passado, através da conta de água. O assunto ganhou muita repercussão também na Câmara Municipal, inclusive, alguns vereadores da base de apoio ao prefeito solicitaram a extinção da taxa.

Apesar de toda a repercussão negativa e muitas reclamações de moradores questionando os valores cobrados, através da conta de água, o prefeito adiantou que a taxa de lixo será mantida. “Eu não falo o que as pessoas querem ouvir, sou muito sincero no que digo e com muita responsabilidade. Concordo que precisa se fazer uma revisão, mas não será suspensa. Temos uma lei federal que tem que ser cumprida e ponto final”, disse Guerreiro.

Por ser um ano pré-eleitoral, o prefeito diz que algumas pessoas acabam aproveitando para polemizar algo que já é polêmico por si só, pois mexe no bolso do contribuinte. “A população não pode se iludir com conversa para a plateia. Não podemos enganar as pessoas, temos que dizer a verdade, independente do ano que vem ser ano de eleição”, acrescentou.

Para o prefeito, realmente existem irregularidades em algumas cobranças, como por exemplo, em relação a lotes que não têm residências e houve a cobrança. Além disso, entende que realmente algumas pessoas não têm condições de pagar. Outro ponto colocado por Guerreiro é a respeito da cobrança, através da conta de água. Ele entende que a população é que deve decidir se o pagamento seria através de boleto ou conta de água. “Tem muitas coisas erradas e que precisam ser corrigidas, mas o meu ponto de vista é que isso fosse feito com a taxa em andamento e não suspender para causar mais transtornos”, declarou.

Guerreiro ressaltou que, por ser um ano pré-eleitoral, algumas pessoas querem mérito político, mas para conquistar isso, segundo o prefeito, é preciso trabalhar e entregar resultados para a população, como tem sido feito em sua gestão.