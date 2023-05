Técnica de Três Lagoas participa de curso realizado pelo COB

Mais uma vez reconhecida pelo seu trabalho e desempenho com os atletas de Três Lagoas, a professora do projeto de vôlei de praia da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Ana Rita Muniz, foi selecionada para participar do Curso de Esporte de Alto Rendimento da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), área de concentração – Excelência (CEAR – Excelência), em sua modalidade.

O curso é oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para treinadores de alto rendimento com potencial de medalhas olímpicas em nível sul-americano e mundial. Com este curso no currículo, a treinadora passa a ser nível 4, o mais alto do vôlei de praia.

