Técnica três-lagoense Ana Rita é convocada para Seleção Brasileira de vôlei de praia

Após integrar o seleto grupo de professores, nível 04, em excelência no Vôlei de Praia de Alto Rendimento do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a três-lagoense, Ana Rita Muniz, foi convocada como técnica para a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia.

Para Ana Rita, essa convocação vai mudar o cenário do vôlei de praia em Três Lagoas. “Não ficamos presos aos atletas que saíram, mas também a nova a nova geração que está chegando. Vim conquistando meu espaço e reconhecimento. Eles vêm como espelho”, expressou.

Continue Lendo...

A técnica Ana Rita vai abrir mão das suas férias, e no dia 6 de janeiro, viajará para o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, que fica no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), na Barra Nova, Saquarema no Rio de Janeiro. “Essa é a minha terceira convocação. Já vou com mais responsabilidade e buscando aprender mais ainda”, ressaltou.

Saiba mais na entrevista abaixo: