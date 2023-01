Têm dúvidas sobre o teste de Covid-19? Saiba onde fazer gratuitamente em Três Lagoas

Com o aumento de casos confirmados de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça sobre a importância dos moradores realizarem os testes e destaca que as unidades de saúde oferecem o exame de forma gratuita para a população.

No total, são 12 unidades que realizam o procedimento. Os sintomas mais comuns para a Covid-19 são: febre, coriza, dores de garganta, tosse, rouquidão, cansaço e perda de paladar ou olfato. Nem sempre todos estão presentes e, nos vacinados, podem ser pouco intensos. São sintomas também, só que menos comum: dor de cabeça, dores no corpo e diarréia. Se a pessoa sentir algum sintoma similar aos mencionados acima, procure o quanto antes uma unidade de saúde de documento de identificação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento e agendar o teste, que poderá ser feito no mesmo dia ou no dia seguinte.

Onde fazer o exame:

USFs Arapuá

Vila Nova (Miguel Nunes)

Novo Oeste

Paranapungá

Santa Luzia

Santa Rita

São Carlos

Vila Alegre

Vila Haro

Vila Piloto

Interlagos

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)