Tem previsão de chuva nesta sexta-feira em Três Lagoas

A previsão do tempo indica dia de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia e à noite. Neste sexta-feira (12), o tempo ficará instável, com probabilidade de chuvas fracas a moderada, em Três Lagoas.

O tempo instável ocorre devido ao deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão, aliado ao calor e umidade elevados.

Assim, se forma a condição que favorece a formação de chuvas e tempestades. Os maiores acumulados de chuva, acima de 50 mm em 24 horas, devem ocorrer hoje, sendo que as temperaturas máximas terão uma leve queda devido às chances de formação de nuvens e chuva.

A boa notícia é que o calorão enfim deu uma trégua, e a sexta-feira será de temperaturas amenas.

Conforme a previsão, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.