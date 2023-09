Temperatura volta a subir após chuva em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (1°), a temperatura em Três Lagoas voltará a subir após chuva e clima ameno. De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o céu estará com sol e variação de nebulosidade, e não há expectativa de chuvas.

As temperaturas vão variar entre 19°C e 30°C, com a umidade relativa do ar estimada entre 80% e 50% em todo o estado.

Nas cidades vizinhas, as temperaturas também seguirão uma tendência semelhante. Em Anaurilândia, espera-se uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 30°C. Já em Paranaíba, as temperaturas variarão entre 18°C e 32°C. Aparecida do Taboado terá uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. Em Inocência, a previsão é de uma temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. Por fim, Água Clara apresentará uma temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C.