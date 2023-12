Temperatura volta a subir e deve superar 40ºC em Três Lagoas

Com a intensificação de um sistema de alta pressão, impulsionado pelo fenômeno El Niño, a região Leste de Mato Grosso do Sul se prepara para enfrentar temperaturas que irão ultrapassar os 40°C.

A partir desta quinta-feira (14), as temperaturas começarão a subir em todo o estado, sendo que em Três Lagoas a previsão é alcançar até 43°C. A meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, explica que esse aumento é resultado do sistema de alta pressão, concentrando-se principalmente na região Centro-Sul do Brasil.

Continue Lendo...

Segundo a especialista do Cemtec, essa variação de temperatura é considerada normal durante a transição de estações, da primavera para o verão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para indicar os riscos associados a essa nova onda de calor, agravada pelo fenômeno El Niño.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o calor intenso, a população pode enfrentar potenciais riscos à saúde, incluindo transpiração excessiva, tonturas, dores de cabeça e fraqueza. Diante disso, é importante adotar diversos cuidados, como o uso de roupas mais leves.

Veja a reportagem abaixo: