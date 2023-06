Tempo estável e seco marcam a sexta-feira em Três Lagoas

A previsão do tempo para esta sexta-feira (9), é de tempo estável, sol o dia todos sem nuvens, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não há previsão de chuva e o tempo continua seco. Este cenário se deve atuação de uma massa de alta pressão atmosférica.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e amanhecer com rápida elevação

Durante estes dias as temperaturas máximas não ultrapassam os 29°C e os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos, entre 20% e 40%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 15°C, e a máxima de 29°C.

No final de semana o tempo não muda, e a previsão é de Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Sábado (10), a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima de 30°C.

No domingo (11), Sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura mínima será de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.