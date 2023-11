Tempo instável continua nesta quarta-feira em Três Lagoas

O tempo continua instável e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas. De acordo com site Climatempo, a quarta-feira (29), começou com céu nublado e a previsão do tempo indica pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia aliado ao avanço de cavados. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C e a máxima pode chegar aos 33°C.