Tempo instável e probabilidade de chuva é a previsão para esta quinta-feira em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (15), a previsão indica tempo nublado durante o dia, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Além disso, são esperadas pancadas de chuva e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e convergência de umidade em médios e altos níveis. As chuvas devem ocorrer principalmente nas regiões Nordeste e Leste do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24°C e, a máxima, de 32°C. Em Paranaíba, os registros indicam 23°C como mínima e 31°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 24°C e 31°C. Inocência registra 23°C e 32°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23°C, enquanto a máxima atinge 35°C.