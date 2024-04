Tempo instável e probabilidade de chuva permanece na região Leste de Mato Grosso do Sul

Com a permanência de tempo instável, em Mato Grosso do Sul, esta terça-feira (9) segue com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o deslocamento de cavados e a aproximação de uma frente fria favorecem a formação de nuvens e chuvas. “Devido a maior cobertura de nuvens e presença de chuvas, as temperaturas ficam mais amenas, porém com máximas que ainda podem atingir os 32°C em algumas regiões”, destaca.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a mínima é de 22°C e, a máxima, atingirá os 29°C. Em Paranaíba, irá variar entre 23°C e 29°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 23°C e máxima de 29°C; Inocência apresenta mínima de 22°C e máxima de 30°C; por fim, Água Clara tem mínima de 22°C e máxima de 30°C.

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul