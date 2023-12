'Tempo instável', tem previsão de calor e pancadas de chuva para Três Lagoas

Quinta-feira (7), será de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica a permanência de tempo instável em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Este cenário de sol e pancadas de chuva no período da tarde é devido aproximação de uma frente fria.

Segundo o Cemtec, tais instabilidades também ocorrem em razão da passagem de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de nuvens e chuvas, com maior destaque entre a tarde e noite. “São esperadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para as regiões sul, sudoeste, sudeste e leste do estado”.

Nesta quinta-feira (7), a temperatura estará em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 37°C.