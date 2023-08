Tempo seco e altas temperaturas marcam a sexta-feira em Três Lagoas

Sexta-feira (11), será de sol com algumas nuvens, o tempo continua quente e seco e variação de nebulosidade, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com as informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este cenário ocorre devido a um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas.

O tempo continua seco e o alerta ainda perdura para costa Leste, atenção redobrada durante o período vespertino, prevalecem as altas temperaturas aliadas aos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se umidificar os ambientes, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Porém, no Sul do Estado, há probabilidade de chuvas fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. Essa mudança climática deve influenciar as regiões Pantaneiras e sudoeste de Mato Grosso do Sul, levando chuva para essas regiões.

As temperaturas continuam elevadas, em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 20°C , e a máxima pode chegar aos 36°C.