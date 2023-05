Tempo seco gera aumento de queimadas em Três Lagoas

Depois da chuvarada que causou muitos estragos em Três Lagoas, agora a população enfrenta outro problema típico desse período: os incêndios em terrenos baldios.

Com o tempo seco, o mato rapidamente também seca e fica mais propício as queimadas, sem contar o lixo inflamável que é descartado de forma irregular nesses locais.

Esse clima deixa não só o setor da saúde em alerta, mas os militares do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, como o período de estiagem chegou mais cedo, as ocorrências de incêndios também começam a ser registradas antes do tempo.

Diferente de outras ocasiões, neste ano, os bombeiros estão fazendo o georreferenciamento das ocorrências de queimada urbana para que os responsáveis sejam penalizados, como explica o tenente Reinaldo Cândido

A população pode colaborar no enfrentamento às queimadas ao identificar algum morador ateando fogo em lixo, galhadas e terrenos com mato alto pelo telefone e ligando no número (67) 3929-1248

