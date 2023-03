Temporais em Três Lagoas derrubam 65 árvores e deixam bairros sem energia elétrica

Árvores derrubadas, semáforos danificados, fios de energia e internet rompidos, ruas e avenidas interditadas e prejuízo a alguns moradores. Esta foi a situação deixada pela chuva acompanhada com rajadas de ventos em alguns pontos de Três Lagoas, entre sábado (4) e a tarde de segunda-feira (6).

As equipes das Secretarias de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) e Defesa Civil realizam monitoramento nos locais apontados como mais críticos. Conforme um relatório da Semea, aproximadamente 65 árvores foram derrubadas pela ventania nos dois dias (17 do sábado e 48 na segunda), sendo que somente na praça Senador “Ramez Tebet”, houve 12 quedas no sábado.

Já segunda-feira, em frente ao conhecido "Galpão da Chaminé", no bairro Santa Luzia, uma ingazeira caiu em cima de um carro, sem deixar vítimas, e também rompeu fios da rede elétrica, deixando a região sem energia.

O sentido centro-bairro da avenida Eloy Chaves ficou interditado por horas com a queda de uma árvore de mais de 8 metros. Outros locais também tiveram espécies arbóreas tombadas, destacando a Lagoa Maior, bosque da Esplanada NOB e novo Terminal Urbano Central de transporte público.

Diversos semáforos ficaram desligados, com destaque para o localizado no cruzamento da avenida Olinto Mancini com a rua João Carrato, que teve a placa de circuito queimada por piques de energia. No entanto, o Departamento de Trânsito conseguiu restabelecer em tempo hábil o funcionamento desses equipamentos evitando maiores transtornos ao fluxo de veículos.

O diretor da Defesa Civil, João Luiz da Silva, considera que a chuva desta segunda-feira causou muitos estragos em pouco tempo. “Tivemos volume de 22 mm de chuva em questão de 35 minutos, com rajadas de vento de até 63 km. Da mesma forma que a chuva forte da noite do último sábado, este temporal nos assustou muito e deixou toda a Cidade em alerta. Por sorte, não tivemos maiores problemas”.

A Semea ainda contabiliza outros estragos para fechar o relatório de atendimentos, já que diversas solicitações não param de chegar pelo whatsapp de Secretaria.

A prefeitura informou que, caso alguém identifique alguma árvore caída ou aquela que esteja oferecendo risco a vida ou segurança pública, pode entrar em contato com a equipe do Meio Ambiente pelo Whatsapp (67) 99182-3258 enviando uma foto do local e informando o endereço, número da casa e o bairro. A secretaria frisa que por este número não é possível atender ligações, nem ouvir mensagem de áudio.