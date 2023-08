Temporal com granizo deixa mais de 40 bairros sem água em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (31), um forte vendaval, com ventos de até 60 km/h e granizo, derrubou árvores, quebrou telhas e deixou 42 bairros com falhas no abastecimento de água, em Três Lagoas.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), informou que o forte temporal causou falta de energia, consequentemente, problemas em parte dos sistemas de abastecimento de água. “Nossa equipe já está verificando a situação”, informou a Sanesul. A previsão é que a situação seja regularizada ainda nesta quinta-feira.

Bairros com falhas no abastecimento de água:

Centro, Colinos, Vila Nova, Interlagos, Lapa, Alvorada, Primaveril, Jd. Cangalha, JK, Jd. Oiti, Atenas, Santo André, Santa Julia, Paranapungá, Nova Americana, Jd. Morumbi, Novo Aeroporto Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, Santos Dumont I e II, Santa Rita, NOB, Jd. Brasília, Jd. Planalto, São João, Nova Três Lagoas I, II e III, Vila Piloto, Jd. do Ypês I, II, III e IV, Jd. Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Água, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e adjacências.