Tendências de negócios serão tema de palestra

Na próxima quinta-feira (26), o Sebrae realizará, em Três Lagoas, o encontro empresarial “Tendências dos Negócios para 2023”, com o objetivo de apresentar as principais tendências para empreendedores do município e região. A iniciativa é gratuita, com início às 18h30 e será na sede da instituição na cidade, localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, 826.

O evento terá palestra do empresário Marcelo Baratella, que é estrategista de vendas e prospecção, professor e autor do best-seller “GPS das Vendas”. Na ocasião, o convidado apresentará as tendências do mundo dos negócios para este ano, abordando estratégias para gerenciar oportunidades e realizar boas vendas. Marcelo Baratella teve seu treinamento eleito como o mais inovador e com mais entregas de resultados do Brasil.

Segundo a analista-técnica do Sebrae-MS, Ana Flávia Arrais, o evento é uma oportunidade para que os participantes saibam mais sobre as expectativas do mercado para 2023. “O objetivo deste encontro é apresentar as tendências e quais estratégias usar para gerenciar as oportunidades, e conseguir impulsionar as vendas. Esperamos que os participantes saiam da ação pensando em estratégias para aplicar em seus negócios”, destacou.