Terça-feira amanhece com céu nublado e há previsão de chuva

Nesta terça-feira (6), em Três Lagoas, o céu amanheceu coberto por nuvens, mas ao longo do dia espera-se a presença do sol. A previsão para hoje, na região Leste de Mato Grosso do Sul, aponta para pancadas de chuva isoladas e rápidas, resultantes da combinação entre calor e umidade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22°C e, a máxima, de 32°C. Em Paranaíba, os registros indicam 22°C como mínima e 30°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 22°C e 30°C. Inocência registra 21°C e 30°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21°C, enquanto a máxima atinge 31°C.